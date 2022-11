Seisukoht  | Astroloogia koolidesse!

Noh, võib tõepoolest vaielda, kas Viimsi gümnaasiumi õppekavva võetud Human Design on kõige parem valik pikast „ebateaduslike“ enesearenguõpetuste nimekirjast. Pigem oleks võinud alustada tavalisest Lääne astroloogiast.

Tõsi on, et sodiaagimärgi põhjal inimese iseloomu üle otsustada on pealiskaudne. Aga astroloogia ei ütle ju ainult seda, kas keegi peaks sünniaja järgi otsustades olema sangviinik või melanhoolik, ta on üks igavesti kompleksne õpetus.

Meie koolisüsteemi probleem on ju see, et õpetatakse fakte, reegleid ja valemeid, aga ei õpetata seoseid looma. Astroloogiaga saab siduda igasugu erinevaid akadeemilisi distsipliine. Astronoomiat ja füüsikat, aja- ja kultuurilugu – et kuidas need Jupiter, Veenus ja Saturn seal antiikjumalate sugupuus asetsevadki. Ning miks mitte ka matemaatikat. Placiduse süsteemi järgi oma sünnikaardi majad välja arvutada on päris peen gümnaasiumitaseme matemaatika.

Hiljaaegu ei saanud ma õhtul und, sest pilvi polnud ja üks täht vahtis suisa häbitult kardinate vahelt sisse. Minu magamistoa aken on suunaga Jäära ja Kalade tähtkuju poole. Seega oli selge – see pole täht, on Jupiter, kes liigub parasjagu Kalades. Muide, Jupiter (nagu ka teised lähemad planeedid) on taevas hästi nähtav siis, kui ta on retrograadis. Sellele on täiesti teaduslik selgitus, mida võiks ka astroloogiatunnis käsitleda.

Aga eelkõige on astroloogia imeline enese tundmaõppimise tööriist. Ükskõik kui tõsiselt neid tähemärke võtta, põhjuse enda sisse vaatamiseks ja oma käitumismustrite analüüsimiseks annab ta igal juhul.