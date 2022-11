Korras seedimine on hea enesetunde ja vaimse tervise alus

Siis kui soolestik on terve ja toimib korralikult, on ka meie aju õnnelik. Soolestik on pidevas dialoogis peaajuga, mõjutades seal toimuvaid protsesse ja emotsionaalset seisundit. Soolestikus on rikkalik valik virgatsaineid, mis kannavad pidevalt informatsiooni soolestikust peaajju ja vastupidi. Siis kui soolestik annab edasi infot, et seedetraktis on kõik korras, reageerib aju sellele tuju ja toonust tõstvate ainete vabastamisega. Juhul kui soolestiku töö on mingil põhjusel korrast ära, saadab ta ajusse häiresignaale, mis mõjuvad negatiivselt nii meeleolule kui ka üldisele enesetundele.