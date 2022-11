VIDEO | Kolonel Janno Märk: rindele on jõudnud 85 000 värskelt mobiliseeritut – see seletab Venemaa suuri kaotusi

„Parim indikatsioon, kas Hersoni linna pärast plaanitakse ka lahingut pidada, on jälgida nende õhudessantvägede ja jalaväeüksuste staatust. Kui need peaksid hakkama antud alalt eemalduma, siis on see signaal uueks hinnanguks,“ ütles Märk.

Märk lisas, et Vene Föderatsiooni kaitseministeeriumi andmetel ja avalikele allikatele tugunedes on väidetud, et Ukraina rinnetele tervikuna on jõudnud suurusjärgus 85 000 värskelt mobiliseeritut. „Kui see nii on, siis sellega saab osaliselt seletada Venemaa püsivalt suuri kaotusi kogu rinde ulatuses,“ nentis Märk.