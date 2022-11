TABEL | 100 KORDA KALLIM KUI VAREM: vaata järele, milline on maade koguväärtus sinu kodukohas!

KUI PALJU TÕUSIS ELAMUMAA VÄÄRTUS 20 AASTAGA? Rohelisega on tähistatud need asustusüksused, kus tõus oli vähemalt 15 korda. Kollasega on tähistatud need, kus tõus oli vähemalt 10 korda, kuid vähem kui 15 korda. Punasega need, kus elamumaa väärtus kasvas vähemalt 5 korda, kuid vähem kui 10 korda. Mustaga on need, kus tõus oli väiksem kui 5 korda. Halliga on need paigad, kus elamumaad ei ole. Elumaaks on siin loetud need katastriüksused, mille peamine sihtotstarve on elamumaa.