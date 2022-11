SENIAVALDAMATA KAADRID | Surma toonud avariile eelnenud minutid: vaata, kuidas Khalilov ja Kalašnikov vanalinnast Lasnamäe poole kihutasid

Tallinna vanalinnast Lasnamäe suunal kihutanud Isa Khalilovi ja Vjatšeslav Kalašnikovi teekond jäi mitmetele kaameratele. Ehkki Khalilov on vaielnud vastu, et tema kiirus polnud kindlasti pea 200 km/h, on näha, kuidas BMW X5 suisa lendab lubatud kiirusega sõitvast kaasliiklejast mööda.