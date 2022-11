Juhtkiri | Maksuamet õngitseb alusetult raha

Muidugi meile meeldiks, kui riik ei eksi. Topeltarvete kasseerimine riigiasutust mõistagi ei kaunista, eriti maksuameti puhul, kes kullipilguga valvab, et eraisikutel ja ettevõtjatel iga viimane kui sent õigeaegselt tasutud oleks. Praegune olukord on veel ses mõttes äraspidine, et maksuametil puudub süsteem topeltlaekumiste kontrollimiseks ja välistamiseks.

Ometi pole tegu mingi kosmoseteadusega, kui pangad kontrollivad pidevalt kaardimakseid, et vigadest tulenevaid topeltarveid kaardimaksete puhul vältida. Miks pangad saavad kontrollida, aga maksuamet ei saa? Kuna pangad on eraettevõtted ja maksuamet riigiasutus, siis kas siingi kehtib vanasõna, et mõisa köis las lohiseb?

Nii saab maksuametile riigimaksude mitmekordse maksmise avastada vaid inimene ise, kuid ka sel juhul ei anna maksuamet esimese hooga alla nagu nähtub Õhtulehe loost, vaid asub järelepärijat kantseliidiga lämmatama ning järjekindlalt nende arvates puuduoleva summa tasumist nõudma. Nõrgema närvikavaga inimene tasuks alusetult nõutava summa ning maksuamet oleks ka edaspidi rahul oma pooliku süsteemiga, mis polegi loodud vigade tuvastamiseks.