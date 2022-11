SÕJAKOKKUVÕTE | Putin vihastas sõjablogijad välja

Putini ukaasiga antakse valitsusele ülesandeks hõlbustada viisavaba turismi-, äri-, haridus-, spordi- ja kultuurireise, isegi kui turistide päritolumaad nõuavad venelastelt külastamiseks viisat. The Moscow Times kirjutab, et ülesande täitmise tähtajaks on 2023. aasta juuni. Lisaks nõudis Putin ametnikelt lendude arvu tõusu, turismiviisade pikendamist ning nn sõbralike riikide e-viisade programmi nüüdisajastamist. Viisavaba reisimise dekreet siiski „sõbralikke“ või „ebasõbralikke“ riike ei maini.

Vene sõjablogijad pole oma juhiga rahul. Pärast Türgi sekkumist nõustus Venemaa blogijate pettumuseks jätkata Musta mere teraviljaleppes osalemist. Näib, justkui Putin bluffis ning see ei läinud läbi. New York Timesi (NYT) teatel kuulutas 2,8 miljoni jälgijaga Juri Podoljaka, et „Putini nõrkusel on negatiivne mõju kõikjal: rindel, tagalas ja rahvusvahelisel areenil“. Samuti tsiteeris NYT poliitanalüütikut Sergei Markovit, kes märkis samuti, et Putini otsus on tõend Venemaa nõrkusest. „Kas kõik see näib olevat Moskva jaoks alandav lüüasaamine? Jah!“ põrutas Markov. Marurahvuslastest blogijad on Putini jaoks ülimalt olulised, esiteks on neil suur jälgijaskond ja teiseks võib nende pahameel kujutada ohtu Kremli ametlikule narratiivile „erioperatsiooni“ edukusest.