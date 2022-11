ETTEVAATUST! Uues petuskeemis õngitsetakse paroole LHV panga klientidelt

Õhtuleht kirjutas juulis, et kelmid olid aasta jooksul kuue kuuga välja petnud 2 524 444 eurot. Politseile on teada antud 360 korral, et inimest on petetud või üritatud petta.

SMS-petturitele on hädavajalik, et inimesed reageeriksid võltssõnumitele pikemalt mõtlemata. Seetõttu on need sõnastatud selliselt nagu need vajavad kohest tähelepanu. „On arusaadav, et inimesed vajutavad sõnumis olevatele veebilinkidele ja jõuavad seeläbi kelmide veebilehele. Kuna veeb on täis praht-veebilehti ja pahatahtlike linke, siis lõime Apple’i ja Androidi telefonidele äpi, mis ei ava veebilehti, mille kohta meil on teadmine, et see on ohtlik,“ lisas Auväärt.