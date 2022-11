ETTEVAATUST! Maksuameti süsteemiviga võib lükata käe sinu rahakotti. Kuidas seda vältida?

Euroopa Liitu mitte kuuluvatest riikidest pakki tellides tuleb käibemaksu tasuda juhul, kui paki väärtus ületab 50 eurot ning enam kui 150eurose väärtusega kaubale lisandub ka tollimaks. Käibemaks – nagu Eestis ikka – on 20 protsenti. Ehk näiteks tellides kaks särki, mis mõlemad maksavad 20 eurot ning mille Eestisse saatmise postikulu on 10 eurot, lisandub 50eurosele postipaki väärtusele 0,2*50=10 eurot käibemaksu. Tollimaks on aga kaubagrupiti erinev, jäädes enamasti 0 ja 17 protsendi vahele.