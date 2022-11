Need on kõige olulisemad talispordiüritused aastal 2022!

Suusatamise maailmameistrivõistlused algavad traditsiooniliselt Söldenis, esimene võistlus toimub oktoobris 2022. 2023. aasta märtsini toimub üle 90 võistluse, sealhulgas maailmameistrivõistlused Méribelis ja Courchevelis. Paigad on jaotunud üle Euroopa ja lisandunud on uusi kohti. Uuendusi on näha juba alguses, Söldenis on otsene kiiruse avamine. Naiste ja meeste kavas on kaks laskumist. Uuenduseks on ka see, et mehed peavad kord kevadel USAsse sõitma. Seal, Palisades Tahoe's, toimub esmakordselt pärast pikka aega taas traditsiooniline maailmakarikavõistlus.