ROHELISE KULLA PALAVIK: pikanäpumehed pistavad metsas hõlma alla suuri summasid. Politsei: kelmid kasutavad ära paanilist olukorda küttepuudeturul

Viimastel kuudel on politseile laekunud mõnikümmend teadet metsa- ja küttematerjali vargustest. Sügishooaja kahjurekord kuulub praegu Saaremaale, mille väikses külas on tervelt 16 000 euro eest pandud pihta metsahaket. Väikesele hajaasustusega küla rahvale on see uudiseks: „Võõrast rahvast ei ole siin küll näha.“