Seisukoht | Miks riik ei suuda käputäielt Vene kodanikelt relvi kokku korjata?

Miks on Eesti riik nii abitu, et menetleb suvest saadik Vene kodanikelt relvade ärakorjamist ning on nüüdseks jõudnud järeldusele, et suudab ülesandega toime tulla alles 2023.aasta lõpuks! Kui on poliitiline otsus, et Vene kodanikele relvade kättejätmine on julgeolekuoht, siis kas selline venitamine on ikka tõsiseltvõetav, kui ohtlik olukord jääb kestma suisa pooleteiseks aastaks?