Kolonelleitnant reservis Kuldar Kesküla | JOKK riigile, aga kas JOKK ka Eesti julgeolekule?

Sellal kui riigikaitsele hakatakse peagi kulutama enneolematult suuri summasid, osalevad kaitseinvesteeringute keskuse ning politsei- ja piirivalveameti hangetel mitme firmaga skeemitajad, kellele on esitatud kahtlustus ulatuslikus maksukuriteos ning kes ei ole esitanud isegi tähtajaks majandusaasta aruannet. Ehkki riigi jaoks on kõik justkui JOKK, peaks süüvima asjade sisusse ning küsima, kas nüüd on JOKK ka Eesti julgeolekuga?