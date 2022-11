VIDEO | Kaja Kallas rääkis asjast, mis on teda pikalt häirinud: minu jaoks on see riigi maine tahtlik hävitamine

Peaminister mõistab, et tulemas on valimised, kuid siin on piir ületatud.

„Loomulikult jälgin ka mina põnevusega erakondade reitinguid. Aga väita, et Eestis on riigiaadel, kellele pakutakse erikohtlemist... Minu jaoks on see oma riigi maine tahtlik hävitamine ja riigi institutsioonide alustalade õõnestamine,“ pahandas Kallas.

Kallas rõhutas, et ajakirjandus on Eestis vaba ja see on väga oluline.