Eesti e-residentidena mööda maailma rändamist nautivad Ignacio ja Miguel: elu, mis mahub ühte kohvrisse, ei sobi kõigile

Ignacio (42) ja Miguel (50) on harrastanud diginomaadi elustiili juba seitse aastat, elades pea kümnes erinevas riigis Lätist Balini. Ometi peavad nad just Eestit enda jaoks kõige armsamaks ja turvalisemaks paigaks. „Ükskõik, kuhu me järgmisena reisime, tuleme mõne kuu või poole aasta pärast ikka Eestisse tagasi, siin asub justkui meie peakorter,“ ütlevad mehed.

Kui nad 2017. aastal juba pikemaks Eestisse kolisid, kostitas ilmataat neid eriti pika ja kauni suvega. Selleks ajaks oli paar elanud diginomaadi elu juba paar aastat ja kogu nende varandus oli kas arvutis või ühes kohvris. „See eeldab vägagi oma mõttemaailma muutmist ja n-ö mugavustsoonist välja tulemist. Ka meil oli kord väga palju asju, aga me tegime spetsiaalse veebipõhise kirbuturu, kus müüsime kogu oma mööbli ja suuremad asjad imeodavalt maha. Ka auto ja korteri. Lõpuks mahtus meie varanatuke paari suurde kohrvisse,“ jutustab Miguel.

Mehed seisid lennujaamas ja mõtlesid, et mis nüüd edasi.