Juhtkiri | Kuidas ehitada tuumajaama?

Tuumajaam, isegi kui see on väike, pole puukuur, mille kohta võib omavalitsusse saata ehitusteate infoga, et nüüd on plaanis see rajada. Kogu protsess peab olema ülimalt läbipaistev, tuumajaama rajajad peavad olema valmis selgitama igat sammu, vastama igale küsimusele ja tegema seda kõike korduvalt. Tšornobõli tuumajaama katastroof on kollektiivsesse mälusse jätnud tohutu negatiivse jälje ja juba mõte tuumajaama ehitamisest on paljude peas välistatud.

Aastatega on tehnoloogia arenenud ja ka muud asjaolud muutunud. Meil on elektrit puudu ja kui me just kollektiivselt ei taha seda oluliselt vähem tarbima hakata, siis tuleb leida viise, kuidas elektrit toota. Ehk ei olegi tuumajaama rajamine halb mõte? Konstruktiivne dialoog eeldab, et plaanist räägitakse selgelt ja vastaspool on valmis kuulama ega välista kohe, poole lause pealt, ehitamise võimalust. Ehk ongi Letipea küla ideaalne asukoht tuumajaamale, aga võib-olla on see viimane koht maamunal, kuhu midagi säärast rajada.