SÕJAKOKKUVÕTE | Peskov: Putin ei tea veel, kas kandideerib uuesti

Venemaa otsustas siiski Musta mere viljaveo kokkuleppest kinni pidada. Nii kinnitas Türgi president Recep Tayyip Erdoğan pärast telefonikõnet Putiniga. Erdoğan lubas, et kolmapäeva keskpäevase seisuga jätkub teraviljasaadetiste transport, nagu varem plaanitud. Samal teemal vestles Erdoğan kolmapäeval ka Volodõmõr Zelenskõiga. Ukraina teraviljatoodangust sõltub suur osa maailmast. Venemaa peatas nädalavahetusel oma osaluse leppes, öeldes, et ei suuda tagada Musta merd ületavate tsiviillaevade ohutust seal toimunud rünnaku tõttu. Moskva süüdistas nimelt Kiievit droonirünnakutes enda Musta mere laevastikule Krimmis. Ukraina pole rünnaku eest vastutust võtnud.

Twitteris levib video rahulolematust mobiliseeritust, kes väidab, et sõjakomissariaadis lubati talle 300 000 rubla (u 4883 eurot). Ta nõuab seda teiste meeste ning ülemate ees otsekohe kätte. „Seda pole juhtunud!“ kõlab vastus, millele järgneb mitme pahase mehe vaidlemine, et juhtus ikka küll. Üks pealik üritab selgitada, et vastavat ettepanekut, mille esitas kommunistlik partei, pole vastu võetud. Keegi karjub, et pistku nood oma parteipilet siis teadagi kuhu ja mingu ise sõdima.