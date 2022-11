MEIE MEES EI KAOTANUD! Brasiilia rekajuhid blokeerivad maanteid

1. jaanuaril alustab ametiaega Brasiilia uus riigipea Luiz Inácio Lula da Silva ehk rahvasuus Lula, kes sai presidendivalimiste teises voorus 50,9 protsenti häältest Bolsonaro 49,1 protsendi vastu. Omavahelistes vestlustes tunnistab Bolsonaro, et valimised on tema jaoks läbi. Avalikult ta aga rivaali võitu ei tunnista, tekitades mõnedes brasiillastes muret, et ta ei kavatsegi seda teha või kavatseb valimistulemuste vastu vaidlema hakata – et lisaks kanadalastele võivad Bolsonaro fännid eeskuju võtta ka ameeriklastest. Möödunud aasta jaanuaris tungisid Donald Trumpi kaotuses pettunud ning seda mittetunnistanud inimesed USA valitsushoonesse märatsema.