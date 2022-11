Seadusetäht aitab koolijuhti: „Kui seadus ütleb, et läheme üle eestikeelsele õppele, siis lähemegi.“

„Mustvees ei ole küsimus, kas on eesti keelt oskavaid õpetajaid, pigem on küsimus selles, kas üldse on õpetajaid. Me oleme siin aastakümneid elanud rahulikult ja hästi, sest meil on alati õpetajad olemas olnud. Nüüd põlvkond vahetub ja küsimus on selles, kui palju meile õpetajaid tuleb ning kas neid ülikoolidest on üldse koolidesse suundumas,“ ütleb Mustvees töötava Peipsi gümnaasiumi direktor Marianne Kivimurd-Tarelkina.