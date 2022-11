BIBI ON TAGASI! Netanyahu saab ilmselt taas Iisraeli peaministriks

Iisraeli hakkas 2021. aasta juunis juhtima väga kummaline valitsus, mida võiks nimetada kompromissi-, aga ka lihtsalt Netanyahu-vastaseks valitsuseks. Kokku tulid natsionalistlik Yamina, keskpartei Yesh Atid ning palestiinlasi esindav Raam. Omavahel on valitsuserakonnad üldiselt mitte just kuigi sõbralikult meelestatud, ent osapooled mõistsid, et selleks, et tõugata troonilt vastuoluline ning korruptsiooniskandaali mässitud Netanyahut, ei saa toimida teisiti kui koostööd tehes.