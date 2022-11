Riik sulgeb Narvas jalakäijate piiripunkti

Siseminister Lauri Läänemets märkis, et peagi algavad Narva piirikordoni rekonstrueerimistööd ning selleks ajaks on vaja ametnikele uusi ajutisi tööruume. „Selleks sobivad hästi jalgsi üle piiri liikuvate inimeste kontrolliks mõeldud Narva 2 piiripunkti hooned,“ ütles ta.

Praegu on Läänemetsa sõnul kordoni hoonete rekonstrueerimiseks ja Narvat ja Ivangorodi ühendava jalakäijate silla sulgemiseks sobiv aeg, kuna sanktsioonide ja muude meetmete tõttu on piiriületajate arv viimasel ajal sel määral vähenenud, et mõttetu on hoida töös mitut piiripunkti. „Inimesed saavad oma käigud kahe riigi vahel tehtud ka läbi põhilise piiripunkti ning politsei- ja piirivalveametil on võimalik Narva 2 piiripunkti inimressurssi mujal tõhusamalt rakendada,“ selgitas minister.