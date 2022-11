GRAAFIKUD | ESIMENE VASIKAS LÄHEB AIA TAHA?! Kumb jäi oktoobris peale, kas universaalteenus või börsihind?

Oktoobri alguses said kõik, kes kahel varasemal kuul olid ühe kilovatt-tunni elektri eest maksnud rohkem kui konkurentsiametis kooskõlastatud universaalteenuse hind, pakkumise minna üle universaalteenusele. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi andmete kohaselt kasutas 20. oktoobri seisuga universaalteenust umbes 225 000 kodutarbijat. See on umbes 90 protsenti nendest, kellele pakkumine tehti. Kodutarbijaid on kokku Eestis umbes 640 000. Kummad tegid targema valiku: kas need 90 protsenti, kes võtsid universaalteenuse pakkumise vastu või need 10%, kes selle pikalt saatsid?