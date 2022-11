Anneli Ohvril | Must reede ajab hulluks? Jah, sõna otseses mõttes

Üks mu tuttav kurtis hiljuti, et ta elul puudub sügavam mõte. Oma sõnul püüdis ta pikka aega seda tunnet maandada ostlemisega kuni lõpuks leidis, et see viib teda veelgi sügavamale tühisusse ja depressiooni. Ostmine on samasugune sõltuvus nagu alkoholism või narkomaania. Kõik, kes on proovinud vabaneda mõnest halvast harjumusest teavad, et see vajab parajalt pingutust ning lihtne on komistada ja tagasi langeda.