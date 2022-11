Testi ennast: kas oled pigem hommiku või õhtuinimene?

Kas sinu pere või sõprade hulgas on inimesi, kes eelistavad tõusta enne tänavatulede kustumist? Kindlasti on sinu ringkonnas ka neid, kes hommikul mitte kuidagi voodist õigel ajal välja ei saa. Erinevus inimeste päevarutiinis on märgatav ning mitmekesine. Ja just nii saamegi igaüht harjumuste põhjal liigitada hommiku- ja õhtuinimesteks. Vaatleme erinevaid positiivseid ja negatiivseid tegureid mõlema elustiili puhul ning kuidas see mõjutab meie tegusid kogu elu jooksul.