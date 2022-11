Kolmandate riikide kodanike relvaload tunnistatakse ilmselt uue aasta alguses kehtetuks

Siseminister Lauri Läänemets ütles seadusemuudatust kommenteerides, et see annab täiendava lahenduse julgeoleku ja avaliku korra tagamise kindlustamisel. „Täna ei saa me riskida sellega, et siin omavad relvaluba ja relvi inimesed, kes on mõne vaenuliku välisriigi kodanikud. Ideoloogiast või kodanikulojaalsusest tingitult võivad nad mingis olukorras tunda, et peavad oma päritoluriigi huvide kaitsmiseks siin relvad haarama ning sellised riskid me antud seadusega välistamegi,“ ütles Läänemets.