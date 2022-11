„JÄRGMINE PEATUS“ | Gruusias külalistemaja avav pere: maja ost oli seal neli korda odavam kui Eestis!

Kertu Vahtra ja Pärt Loskit tunnistavad, et pole kunagi igatsenud klassikalist elu, vaid janunevad seikluste järgi. Seiklusi on neil igal juhul Gruusias ette tulnud, kuid ometi pole nad oma valikuid kahetsenud.

Näiteks on saates juttu maja ostmise võludest ja valudest (ning hinnast), kuidas vana omanik võttis lahkudes vannitoapõranda kaasa ja jättis oma koerad aeda, kohtumistest skorpionitega, kuidas eelmine majaomanik pandi nende pärast vangi, miks nad valisid elukohaks just Kutaisi ning palju muud. Loomulikult uurime ka, kuidas Kertu ja Pärdi väike tütar Pärke on Gruusias elamisega kohanenud.