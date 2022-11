VIDEO | Herem: me kahekordistame maakaitseüksused. Ühtegi: punane peab paugu saama iga nurga tagant

Ühtegi: punane peab paugu saama iga nurga tagant

„Praegune maakaitse põhilises osas koosneb Kaitseliidu üksustest, aga olgem ausad, seda on natuke vähe,“ nentis Kaitseliidu ülem kindral Riho Ühtegi. „Meil on tähtis omada arvukamat maakaitset, mis kataks kogu Eesti pinna. Ehk nagu kindral Aleksander Tõnisson on kunagi öelnud, iga nurga, iga puu ja iga põõsa tagant peab iga punane paugu saama. Sama põhimõtet tahame rakendada territoriaalkaitses.“

Ühtegi märkis, et territoriaalkaitse tõhusust on näidanud sõda Ukrainas ning mõned varasemad Soome ja Eesti kogemused, kus seda on edukalt suurte armeede vastu kasutatud.

Ühtegi selgitas, reservväelastest moodustatavad rühmad lähevad maakaitseringkondade alluvuses olevate üksuste juurde. Järgmise aasta õppus on paljuski värskendusõppus, aga ka oma tulevase koduüksuse äratundmise koht ja ülesande saamine selle käigus.

„Motiveeritud maakaitse on väga tõhus võitlusvahend ja seetõttu on ta loodud Kaitseliidu baasil, kuna kaitseliitlased on kõrge moraali ja kaitsetahtega. Loomulikult ei pane me kätte ette ühelegi reservväelasele, kes nüüd maakaitse koosseisu arvatakse, kui ta soovib liituda ka Kaitseliidu kohaliku üksusega. See on igati tervitatav ja võimaldab osaleda erinevatel üritustel,“ rääkis Ühtegi.

Reservrühmade ettevalmistamist alustatakse baasasjadest. Esmalt tehakse valmis kergjalaväerühmad ning järgnevatel aastatel süvendatakse õpet ja antakse koolitust.

„See ei ole ühe aasta projekt. Me plaanime maakaitset hoida 20 000 juures järgmised aastad,“ sõnas Ühtegi.