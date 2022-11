VIDEO | Eesti Pank: 9000 Ukraina põgenikku on leidnud Eestis tööd

Hoolimata nõrgenenud majandusaktiivsusest hoogustus selle aasta esimeses pooles palgakasv. Sellele aitasid kaasa pärast kaheaastast pausi miinimumpalga 12% tõus, kriisi järel tagasi hoitud palgatõusu taastumine avalikus sektoris ja kindlasti ka erakordselt kiire tarbijahindade kasv. Kuigi Eestis üldiselt ei esine palkade automaatset indekseerimist, võetakse hinnatõusu palgaotsuste tegemisel sageli siiski arvesse. Tööjõukulude kiire kasvu mõju Eesti ettevõtete konkurentsivõimele sõltub suuresti sellest, kuidas kriis mõjutab konkurentide tootmiskulusid. Aasta esimeses pooles suurenes võrreldes tööjõukuluga samas tempos ka ettevõtete kapitalitulu, mis tähendab, et ettevõtjad veel ei pidanud tööjõukulu suurenemist katma kasumlikkuse arvelt. Majandusaktiivsuse edasise pidurdumise ja kiire palgakasvu jätkumise korral on tõenäoline, et olukord muutub.

Kõige erakordsemaks arenguks Eesti tööturul saab pidada tööjõupakkumise suurenemist tänu tööturule lisandunud Ukraina põgenikele. Oktoobri lõpu seisuga oli Eesti andnud ajutise kaitse 26 425 tööealisele (15-75-aastased) sõjapõgenikule. Neist ligi 9000 on statistikaameti andmetel töösuhtes ning umbes 6000 otsib töötukassa abiga tööd. Sõjapõgenikud on tööd leidnud nii tööstus- kui ka teenindussektoris. Töö otsimine erinevates valdkondades on oluline, sest nii on tööturg võimeline neid vastu võtma ilma, et konkurents töökohtadele kitsas valdkonnas üleliia suureneks.