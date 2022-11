Ärimees Nikolai Ossipenko kaitsja taotleb prokuratuurilt vahistamisest loobumist: korruptsiooni ohtu enam pole

4. oktoobrist alates on avalikkusele teada antud, et Nikolai Ossipenko on väidetavalt loonud Kohtla-Järve linnavalitsuse ametnike ja volikogu liikmete seas laiaulatusliku korruptiivse võrgustiku, kus tema igapäevane elu ja äri on läbipõimunult seotud tema korruptiivsete sidemete realiseerimisega oma ärihuvide kasuks. Prokuratuur on avaldanud, et soovib Nikolai Ossipenko vahistamist. Kahtlustuse saanud Kohtla-Järve volikogu ja linnavalitsuse liikmete vahistamist ei soovita.

Nikolai Ossipenko kaitsja vandeadvokaat Jüri Leppik esitas 28. oktoobril prokuratuurile taotluse, et prokuratuur loobuks vahistamistaotlusest, kuna korruptsiooni ohtu enam ei ole: 27. oktoobril tagandas Kohtla-Järve linnavolikogu volikogust ja linnavalitsusest kõik ametiisikud, kes on saanud prokuratuurilt kahtlustuse[. Sellega on prokuratuur saavutanud kiire ja efektiivse muutuse Kohtla-Järve võimu teostavate isikute osas ja kahtlustuse saanud isikud enam võimu ei teosta, selgitas Ossipenko kaitsja. Prokuratuuri poolt tõstatatud oletus, et on suur oht, et Ossipenko võib menetlusest kõrvale hoiduda, on tema sõnul nüüdseks samuti ainetu: alates 6. oktoobrist on tõkendiga tagatud, et Ossipenko võib enda elukohast lahkuda vaid prokuratuuri loal. Seadus lubab isikute vabadusi piirata vaid äärmisel vajadusel ja vaid nii kaua, kui see on hädavajalik, selgitas kaitsja.