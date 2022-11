Juhtkiri | Maamaks hakkab üles rühkima

Seega tuleks hoopis küsida, et kui riigil polnud 20 aasta jooksul maa hindamisest sooja ega külma, siis milleks seda on vaja üldse teha? Oleme need 20 aastat seni ilma selleta hakkama saanud, küllap saaksime ka edaspidi. Riigil on vastus muidugi varnast võtta – neid andmeid kasutatakse maamaksu määramiseks ning see tulevat tegeliku eluga kooskõlla viia.

Seda kuuldes ehmatab nii mõnigi – kas tõesti on vaja just nüüd, mil toidu hind paneb kapakuga ülespoole ning rahval on hirm talviste soojaarvete ees, tulla riigil välja maamaksu järsu tõusu kavaga? Õnneks see ei kümnekordistu kohe, sest järskude hüpete vältimiseks pandi paika, et maks ei tohi tõusta aastas rohkem kui kümme protsenti. See tähendab, et tosina aastaga maamaks siiski kolmekordistub, mis võib nii mõnelegi omanikule kulukaks osutuda, isegi kui arvestada sama perioodi eeldatavat inflatsiooni. Kuigi säilib ka senine kodualuse maa maksuvabastus, on paljudel linnakorteri kõrval siiski maakodudki või pensionisambana päranduseks saadud metsasiilud, millelt lisamati võtmisele nüüd riigi karvane käsi sirutub.