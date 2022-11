PETUKAUP: tütrele kasutatud autot osta soovinud pereisal tõmmati nahk üle kõrvade

Toomas (nimi muudetud) soovis oktoobris osta tütrele tema esimese auto. Leiti koht ja leiti ka sobiv sõiduk. Mees küll teadis, et autoplatsilt sõidukit soetada on alati risk, kuid ta ei oodanud, et valus õppetund saabub tund aega pärast müügiplatsilt väljasõitu.