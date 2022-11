SÕJAKOKKUVÕTE | Mobilisatsioon on vaid näiliselt läbi

Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu teatas, et osaline mobilisatsioon sai läbi ning otsitud 300 000 meest on koos. Neist juba 82 000 võitlevad tema sõnul Ukrainas (meenutuseks: Vladimir Putin kuulutas mobilisatsiooni alles 21. septembril välja). Huvitav on aga see, et teisipäeval kinnitas Kremli kõneisik Dmitri Peskov, et riigipea ei kavatse alla kirjutada eraldi määrust mobilisatsiooni lõpetamiseks. Putin olevat selle asjus advokaatidega aru pidanud ning olevat leidnud, et see polevat vajalik. Võib aimata, et varjatud mobilisatsioon jätkub ning isegi uue avaliku meestekogumise puhul pole vaja enam mingit näilist juriidilist sammu ette võtta.