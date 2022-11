Maksuamet lubab: maamaks tõuseb aastaga kõige rohkem kümnendiku jagu

Maa-ameti korralise maahindamise käigus kasvas maamaksu arvutamise aluseks olnud maksustamismäär sõltuvalt piirkonnast kuus kuni 15 korda. Maksuamet rahustab, et keegi ei pea hakkama kohe 15 korda suuremat maamaksu tasuma, sest järgmisel aastal makstav on arvutatud praeguse korra järgi. Pealegi on seadustega paika pandud, et see maks ei saa ühe maatüki eest aastas suureneda rohkem kui kümnendiku võrra.