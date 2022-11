Põgenenud kuningkobra tuli ise tagasi

Skanseni vabaõhumuuseumi üheks osaks on loomaaed ja akvaarium, mille asukaks on ka kahemeetrine kuningkobra Sir Vass (pildil) – rootsi keeles on tegu mao sisina häälega, nii et eesti keeles võiks tema nimi olla ehk Sir Ssss. Rüütlitiitliga austatud roomaja hüüdnimeks sai talitajate seas aga kuulsa mustkunstniku järgi Houdini. Madu sai tõepoolest hakkama tõelise kadumistrikiga.