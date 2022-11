EAKAD KETIPENID VAJAVAD PEREMEEST: vend leidis uue kodu, õde ähvardab mürgisüst!

Sillamäe lähistel asuva Päite loomapargi liider, toitja ja hingehoidja Ksenia Klotskova on andnud nii mõnelegi karvasele sõbrale tagasi usu inimesse. Ksenia nendib aga, et lootust on üha raskem jagada, sest viimastel aastatel on saatuse hammasrataste vahele jäänud koeri varasemast paar korda rohkem.