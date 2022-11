Koos mängivad pered on õnnelikumad! LEGO klotside kokku panemine on hea viis lastega kvaliteetaega veeta

Kui populaarne LEGO DUPLO on peamiselt koolieelikutele, siis suurematele lastele tuleb lihtsalt leida nende vanusegrupile vastavad klotsid. On tõestatud, et LEGO klotside kokku panemine arendab lapse kujutlusvõimet, käte motoorikat, avardab tehnilist ja ruumilist mõtlemist, suurendab loovust, enesekindlust, vaimset vastupidavust ja oskust tagasilöökidega toime tulla. Need on väga olulised oskused tulevases elus, mida emad-isad saavad kodus oma lapsel arendada.

Nagu mainitud, siis LEGO klotside kokku panemisel saavad kaasa lüüa ka lapsevanemad. Mõni aasta tagasi korraldatud Play Well uuring näitas, et pered, kes mängivad koos rohkem kui viis tundi nädalas, on õnnelikumad kui need, kus mänguaeg on lühem. Kui ühelt poolt aitab LEGO klotside kokku panemine tihendada peresidemeid ja põnne arendada, siis teisalt maandab see ka vanemate tööstressi. Pärast pingelist tööpäeva soovivad täiskasvanud lülitada oma aju välja, vältida erinevaid ekraane ning teha midagi käelist.

Niisiis, miks mitte veeta mõnusaid nädalavahetusi LEGO klotside seltsis? Tulemas on ka jõulud, mil saab kauem pere keskel viibida ning nautida oma laste seltskonda – lapsed on ju nii lühikest aega pisikesed ning seda perioodi tuleb maksimaalselt ära kasutada.

Kui sinu lastel pole ühtegi LEGO komplekti kodus või tahaksid neid millegi uuega rõõmustada, siis on erinevad LEGO klotsid ka ideaalsed jõulukingitused. Millist aga soetada? Valik on suur ja anname nõu!

Koolieelikute (nii poiste kui tüdrukute) hulgas on populaarne komplekt Aasia metsloomad, mis annab lastele ja nende vanematele palju võimalusi koos seiklemiseks. Tutvuda saab täiskasvanud elevantide ja elevandibeebidega, pandade ja tiigritega, ahvidega, lindudega… Komplektis on isegi heliga klots, mis mängib realistlikke helisid ja loomahääli.

LEGO DUPLO Numbrirong õpetab lapsi alates pooleteisest eluaastast numbreid loendama ja värve tundma. Lisaks arendavad sõbralikud tegelaskujud põnni emotsionaalseid oskusi.