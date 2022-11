Seisukoht | Käed eemale Mihkelsonist! Kaja Kallas ei näinud alastipiltides probleemi

Mihkelson ise kirjutas aga, et „meediale on lekitatud ema isiklikust mobiiltelefonist materjale, kust on otsitud mitme aasta jooksul tehtud fotosid ema ja lapse isiklikust elust. Antud fotodele on laste isa saanud ligi läbi pettuse ja usalduse kuritarvitamise ning asunud neid laialt levitama. Tõenäoliselt on selline võõrastes fotodes ja kirjades tuhnimine ka kuritegu.“

Seega laste ema telefonist on lekitatud isikliku elu pilte ning see tegevus olla ilmselt kuritegu. Juttu pole aga sellest, milline on Mihkelsoni enda seos nende piltidega. Küll aga on Mihkelson nende pärast pidanud elama terrori all.

Kaja Kallaski räägib skandaalile reageerides kirikuraha vaimus aga mitte alastifotodest, vaid ebamääraselt „juhtunust“ ja „juhtumist“, umbes nagu vanarahvas ei võtnud suhu hundi nime, vaid kasutas ümbernurgaütlemisi.