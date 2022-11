GALERII JA VIDEO | Kallas kohtumisel Kreeka peaministriga: Venemaa on põhjustanud energiakriisi, millega kogu Euroopa silmitsi seisab

Kreeka peaminister Mitsotakis ja peaminister Kallas andsid ka ühise pressikonverentsi.

Kaja Kallas ja Kyriakos Mitsotakis kõnelesid tänasel kohtumisel Venemaa agressioonist Ukrainat, energiakriisist, olukorrast Vahemere idaosas ning kahepoolestest suhetest.

Peaminister Kaja Kallase sõnul on Kreeka meie hea partner ja liitlane. „Tänan Kreeka peaministrit kindlameelse Ukraina toetamise eest ja ka ELi ühtsuse ning sanktsioonide toetamise eest,“ ütles Kallas. „Peame jätkama Ukraina abistamist ja sõja hinna tõstmist Venemaa jaoks,“ märkis peaminister.

„Praeguses julgeolekuolukorras on oluline mitte tekitada lisapingeid Vahemere idaosas. Liitlaste ühtsus on meie kõigi huvides,“ sõnas Kallas. Peaminister lisas, et konstruktiivne dialoog on pingete leevendamise alus.

Kohtumisel kõneldi vajadusest leida Euroopa Liidus ühised lahendused inflatsiooni ja kõrgete energiahindade leevendamiseks. „Venemaa on põhjustanud energiakriisi, millega kogu Euroopa silmitsi seisab. Peame leidma parimad viisid varustuskindluse tagamiseks ja hinnatõusu piiramiseks,“ rõhutas Kallas. Peaminister lisas, et jagasime ka kogemusi, mil viisil saame inimesi kõige enam aidata. „Olulised on toetused, mis jõuaksid kõigini. Maksupoliitika muutmine ei anna soovitud tulemusi,“ ütles Kallas.

Samuti märkis peaminister Kallas, et Euroopa Liidu piiririikidena mõistavad nii Eesti kui Kreeka migratsiooniga seonduvaid ohte ja väljakutseid. Eesti jätkab Kreeka aitamist rände haldamisel. „Oleme mitmeid aastaid Frontexi operatsioonides osaledes aidanud kaitsta Kreeka merepiiri. Homme alustab Eesti piirivalve kiirkaater uut missiooni Kreekas Kastellorizo saarel,“ märkis Kallas.