Toomas Alatalu | Sunak, Obama ja Disraeli: enne hindut oli mustanahaline, oli ka juut

Kui septembris otsustati Johnsoni ametijärglane ja hääletada said ka konservatiivide partei realiikmed oli võidukas Liz Truss kogunud 81300 ja Sunak 60400 häält. Mõistagi nõuavad Briti opositsiooniparteid üldvalimiste korraldamist, ent nii on suurriigi peaministrit varemgi valitud ja kõik katsed kehtivat valimissüsteemi muuta on liiva jooksnud.