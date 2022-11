VIDEO | EKRE poliitik Mart Kallas sõitis autoga ratturile otsa: kavatsus ei olnud talle haiget teha. Politsei alustas menetlust

„See on see, et sind proovitakse rünnata ja sa katsud selle viimase momendi ära tabada,“ põhjendas poliitik otsasõitu Delfile . „Ma olen 42 aastat autoroolis olnud, ma tunnen oma autot. Kindlasti ei olnud kavatsus talle haiget teha, vaid lihtsalt tõrjuda.“

„Küsisin kiirabilt [ratturi] joobe kohta ja öeldi, et see pole märkimisväärne,“ ütles Kallas. „Mul on kapott kriibitud ja mõlkis, esiklaasil on kriimustused,“ ütles Kallas. Kallase sõnul tulid sündmuskohale ka politsei ja kiirabi.