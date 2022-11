Haiglaravi vajab 226 koroonapatsienti

Nädala jooksul lisandus 2645 haigusjuhtu, millest 733 olid laboratoorselt kinnitatud ja 1912 kliiniliselt diagnoositud. Terviseameti nakkushaiguste osakonna peaspetsialisti Juta Varjase sõnul vähenes eelmise nädalaga võrreldes registreeritud haigusjuhtude arv 17,8% võrra. „Haigestumus on langusrendis kõikides vanusgruppides, välja arvatud kuni 4aastaste laste hulgas. Haigestumuse langust võib seostada nii eelmise nädala koolivaheajaga, kui ka testimisestrateegia muutmisega,“ selgitas Varjas ja lisas, et praegu kasvab muudesse respiratoorsetesse viirushaigustesse haigestumine.

Nädala jooksul manustati 5358 vaktsiinidoosi, neist uusi vaktsineerimisi alustati 145. Lisa- või tõhustusdoosi on saanud 483 912 inimest. Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 63,7%.

43. nädala reoveeseire tulemuste põhjal on reovees SARS-CoV-2 viiruse sisaldus vähenenud ja on 30% ulatuses punasel ohutasemel. 58% seiratud asulaproovidest on oranžil tasemel. Kõige kõrgemad viiruseosakeste sisalduse näitajad on Narva, Jõhvi-Ahtme ja Põlva piirkonnas.