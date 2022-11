Raimond Kaljulaid | EKRE rahutuvid on tegelikult äraandjad ja reeturid

Mart Helme sõnad, et EKRE pole ei Venemaa ega Ukraina, vaid rahu poolt, leidsid Eestis hukkamõistu kõigi teiste riigikogus esindatud erakondade poolt. Väga õige! Samas ma kujutan ette, et Eesti inimeste hulgas on ka neid, kes siiralt ei saa aru, mis selles siis halba on? Kõik ju tahavad, et sõda lõppeks. Kuid ometi on rahutuvide jutt petlik. Tegu on Venemaa huvide mahitamisega.