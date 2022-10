Juhtkiri | Koroonapiirang oli põhiseaduslik

Asju talupojamõistusega vaadates on ju selge, et kellegi õigus maski mitte kanda, kohvikus, spaades või muudel üritustel piiranguteta käia ei saa olla kõrgemal ühiskonna huvidest nakkuse levikut piirata. Koroonapassi omanikud olid ise vähemalt astunud vaktsineerides sammu, mis vältis nii nende endi nakatumist kui ka nakkuse levitamist.

Pole ju vaja meelde tuletada, kuidas üsna pikka aega valitses hoopis vaktsiinide defitsiit, nii et ka need, kes ise soovisid and kaitsta, ei saanud seda teha. Kuid lisaks tuli arvestada haiglate ülekoormusega, sest ei saanud lasta tekkida olukorral, et koroonapassita isik võib levitada avalikes kohtades nakkust ning samal ajal võib keegi ära surra, kuna ei mahu enam haiglaravile. Lihtsamalt üle korrates – kui küsimus on elus ja surmas, siis pole kohta kiusuajamisel isegi juhul, kui selleks põhiseadus appi võtta.