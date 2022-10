SÕJAKOKKUVÕTE | Suurem osa Kiievist jäi veeta

Ukraina kaitsejõudude andmetel lennutas Venemaa esmaspäeva hommikul Ukraina poole 55 tiibraketti. Kiievi linnapea Vitali Klitško ütles, et 80% pealinna elanikest on jäänud Vene tiibrakettide rünnaku tõttu veevarustuseta. Klitško sõnul on selle põhjuseks linna lähedal asuva elektrijaama kahjustused esmaspäevaste rünnakute tagajärjel. 350 000 pealinna majapidamist jäi elektrita. 55 raketist 44 õnnestus kaitsjatel siiski tõrjuda.

Lätis vandaalitses keegi bussipeatuse pinkide kallal. Vene propagandistid leidsid sellele põhjenduse: lätlased on nii hädas, et peavad küttepuude saamiseks pinke lõhkuma. Läti rahvusringhääling LSM kirjutab, et pole välistatud, et vandaalitsemisakt, mis läheb riigile maksma veidi üle 1100 euro, oligi spetsiaalselt Vene ühismeediakanalite lõbuks korraldatud. Värvitud ja töödeldud puidust just kõige paremat küttepuitu ei saa.