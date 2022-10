EI SUPLEGI RAHAS?! Õpetajate palgatõus võib eralasteaiad välja suretada

„Eralasteaia elu ei ole kaugeltki mitte lillepidu. Me asume küll väga ilusas kohas, aga linnaservas. Mitmed lapsevanemad on lepingu üles öelnud, kuna nende sissetulekud on vähenenud, nende töökohtadega on toimunud muudatused. Meil on gaasiküte. Me vaatame väga tõsiselt koos omanikuga, kui jätkusuutlikud me pikas perspektiivis oleme,“ ütleb Tallinnas Nõmmel tegutseva eralasteaia Midrimaailm direktor Marika Sõrmus.