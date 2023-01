ÕL ARHIIV | TROONIDE MÄNG TARTUS! Esinumbri valimine ajas erakonnakaaslased üksteise kõride kallale. Appi võib tõtata tuntud üllatusnimi

Viimastel parlamendivalimistel troonis Tartus sotside nimekirja tipus Heljo Pikhof. Seekord noolivad toda kohta aga ka Tartu abilinnapead Gea Kangilaski ja Lemmit Kaplinski.

Võimusuhted on keerulised, kuid laias pildis võib öelda, et Kaplinski ja Pikhof on ühes paadis sotside Tartu piirkonna juhi Kadri Leetmaaga. Kusjuures väidetavalt ei saa ka Pikhof ja Kaplinski omavahel liialt hästi läbi. Pigem kirjeldatakse nende liitu kui mõlemale osapoolele kasulikku sümbioosi. Kuna Kaplinskil oleks seekord võrdlemisi keeruline riigikokku pääseda, toetab ta Pikhofi kandidatuuri ning nelja aasta pärast, mil Pikhof juba pensionil, avaneb võimalus Kaplinskil.

Kangilaski jääb aga vastasleeri. Kuigi nad seda otse välja ei ütle – näiteks Jaanimäe ja Adsoni sõnul võiks esinumber olla ka keegi neljas – olid kõik erakonnast lahkunud just tema liitlased.