Parim talvejope kindlustab hea talve

Snickers Workweari talvejoped ei ole mitte ainult suurepärased tööriided, vaid tänu oma ületamatutele tehnilistele omadustele, vastupidavusele, suurepärasele istuvusele ja stiilsele välimusele on need usaldusväärne valik mistahes talvisteks tegevusteks: töötamiseks, matkamiseks, kelgumäel lustimiseks või lihtsalt igapäevaseks kasutamiseks. Igast jope detailist kumab läbi ligi 50 aastat tegutsenud Snickers Workweari tarkus - teadmised, oskused ja kogemus.

100% veekindel talvejope ja parka

Snickers Workwear veekindel, soe ja kerge 37.5® soojustusega talvejope saab kiiresti sinu lemmikuks. Jopel on viimse detailini lihvitud tehnilised omadused ja funktsionaalsus. Suurepärase mugavuse ja hea istuvuse tagab terve pikk loetelu omadustest: eriti hästi õnnestunud 3D lõige jopel tervikuna, mida on täiendatud elastsete paanidega paigus, kus on vajalik kanga venimine, ja eriti sitke Cordura® seal, kus jope hõõrdumist peab taluma. Pööratud varrukad, eriti hästi ümber kaela hoidev kõrge krae, elastsed pöidla-aasadega sisemised varrukaotsad ning eest kõrgem ja seljalt madalam jope serv.

Isegi reguleeritav kapuuts istub peas enneolematult mugavalt, see ei varja vaatevälja, sel on väike eenduv nokk kaitseks vihma eest ja seegi näeb peas väga hea välja. Vali lühike talvejope või samade omadustega pikem versioon Snickers Workwear veekindel ja hingav parka.

Vetthülgav talvejope

Kui järele mõelda, kui palju on talvel neid päevi, mil hommikust õhtuni lakkamatult vihma ladistab? Mõni on tõesti. Talvel, kui õues on miinuskraadid ja vett ei ole, pole sajaprotsendiline veekindlus ilmtingimata vajalik. Samuti siis, kui tead, et eriti sajuse ilmaga välja minema ei pea või ei taha.