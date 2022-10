15 aastat ühe ameti peal töötanud ja hiljuti karjääripöörde teinud Merle: sain aru, et kui ma kohe ei lõpeta, siis on tulemuseks läbipõlemine

Pärast puhkepausi naasis Merle kaubandusvaldkonda. „Minu lähedased olid ikkagi harjunud, et töötan kaubandussektoris, mistõttu andsin ka nende survele järele ja läksin tagasi. Otsustasin kandideerida ühte kaupluseketti, misjärel saadeti mind ka väljaõppele, ent seal olles jõudis mulle väga ruttu kohale – kui ma kohe ei lõpeta, siis on tulemuseks läbipõlemine,” räägib Merle.

Seejärel hakkas ta käima töötukassas karjäärinõustamises, et saada rohkem informatsiooni erinevate õppimis- ja töötamisvõimaluste kohta. „Karjäärinõustaja käest sain tööturuanalüüsi, mis andis mulle aimu, mis on see, mida ma sotsiaalvaldkonnas teha saaksin. Lugesin analüüsi hoolikalt läbi ja siis oli mul vastus selge: ma tahan tegevusjuhendajaks õppida.”

Õpingud osutusid oodatust kergemaks

Kui plaan paika sai, tuligi sammud koolimaja poole seada. „Perekonnale tuli minu soov uuesti õppima minna esimese hooga küll natuke šokina, kuid lõppude lõpuks olid nad minu otsuses siiski toetavad.”

Tegevusjuhendaja eriala hakkas Merle õppima Järvamaa Kutsehariduskeskuses, kursuse kestus oli üks aasta. Suure vedamisena õnnestus Merlel leida kooli kõrvalt ka kohe erialane töö Hoolekandeteenustes. „Tänu sellele, et ma õppisin ja töötasin paralleelselt, läks mul koolis oluliselt paremini. Leian, et tegevusjuhendaja on üks selliseid erialasid, mida ei ole võimalik ainult teoreetiliselt õppida, ning samal ajal töötamine andis mulle hulga vajalikke praktilisi teadmisi ja oskusi,” meenutab Merle.

Tänaseks on Merle tegevusjuhendajana töötanud juba ligi aasta ning on ülimalt õnnelik, et otsustas valida just selle eriala. Ta toob veel välja, et suureks abiks sel teekonnal oli töötukassa karjäärinõustaja, kes oli alati valmis tema muresid kuulama ja teda õigele rajale suunama.