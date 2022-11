RELVAÄRIS SKEEMITAMINE ON JOKK? Politsei- ja piirivalveamet: meie keelatud kokkuleppeid ei leidnud

Kas see on ikka seaduslik, et riigi mõjukaim relvaärimees Ants Põldsam on tõmmanud riigihangetelt välja rammusaid saake? Politsei- ja piirivalveameti ning kaitseinvesteeringute keskuse vastustest selgub, et riigihangetel osaleda mitme firmaga on lubatud. Osaleda võib ka siis, kui ettevõte on kriminaalmenetluses kahtlustatav ning ka juhul, kui aastaaruanne on esitamata.