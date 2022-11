KAS KAVAL-ANTSUL ON POLITSEIS „KÄPP SEES“? Maksupettuses kahtlustatav relvaärimees skeemitas endale miljonite eurode eest riigihankeid

See ei ole mingi kommiraha, jutt käib miljonite eurode ulatuses politseile ja kaitseväele ostetud kraamist! Õhtuleht avastas skeemid, mille abil on riigi mõjukaim relvaärimees tõmmanud politsei- ja piirivalveameti riigihangetelt välja rammusaid saake. Konkurendid ei välista, et nüüdseks ulatuslikus maksupettuses kahtlustataval Ants Põldsamil ja tema samuti kahtlusalusel firmal Bristol Trust on politseis „käpp sees“.